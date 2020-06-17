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Заседание Кабинета министров: онлайн-трансляция

17 июня, 14:04

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Правительство сегодня может принять новые решение по карантину

Кабинет министров проводит заседание под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По итогам заседания правительства ориентировочно в 15:00 состоится брифинг, на котором выступят министр здравоохранения Украины Максим Степанов и министр социальной политики Марина Лазебная.

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Отметим, что в Украине 22 июня заканчивается срок действия карантина. В связи с резким ростом заболеваемости COVID-19 власти задумали над возвращением некоторых ограничений. Так, например, на днях Денис Шмыгаль пригрозил ужесточить наказание для тех, кто не носит маски. По его словам, вопрос ношения масок на улице могут пересмотреть, а вот в помещениях и транспорте масочных режим обязателен.

А тем временем Кабмин доработал Программу своей деятельности. На прошлом заседании правительство утвердило документ и передало в парламент. Программа правительства – это "дорожная карта", реакция правительства на ряд проблем, которые сегодня стоят перед нашей страной в краткосрочной перспективе, а также это план действий на средне- и долгосрочный период. В Программе идет речь о поддержке бизнеса, субсидия, пенсиях.

Смотрите также в сюжете, как Шмыгаль отчитывался о 100 днях работы его Кабмина:

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правительство Кабинет министров

Источник: Сегодня

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