Заседание Кабмина и брифинг по итогам: онлайн-трансляция

Кабинет министров Украины проводит заседание под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По завершению заседания правительства состоится брифинг, ориентировочно в 14:30.

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Как сообщали новости "Сегодня", на прошлом заседании правительства 8 апреля Денис Шмыгаль заявлял, что в апреле карантин точно не отменят, хотя его действие заканчивается 24 апреля, но его намерены продлить. В то же время он отмечал, что страна не должна сидеть и экономику нужно поднимать уже в мае. В связи с этим премьер даже представил стратегию по выходу из карантина.

Также Шмыгаль анонсировал план выхода Украины из єкономического кризиса. По его словам, наша страна может раньше начать разработку такого плана по стабилизации экономики, поскольку, в сравнении с Испанией и Италией, раньше начала карантинные мероприятия.

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