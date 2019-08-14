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Заседание Кабмина, обострение на Донбассе и непогода на севере Украины: топ-темы дня

Сегодня, 09:56

После нескольких недель перерыва Гройсман собирает правительство, а погода преподносит новые сюрпризы

После длительного перерыва 14 августа под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана начнется заседание правительства.

Состоится очередноезаседание Подготовительной депутатской группы из новоизбранных народных депутатов. В ее состав вошли 17 "слуг народа"; три "оппозиционера"; от "Батькивщины" и "Европейской солидарности" – по два нардепа; от партии "Голос" – один.

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Главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун и Министерства образования и науки Лилия Гриневич расскажут, будут ли детей без прививок пускать в школы и детсады.

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Заседание Кабмина, обострение на Донбассе и непогода на севере Украины: топ-темы дня

Оккупанты увеличили число обстрелов и 13 раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины. Враг обстреливал позиции наших военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В ночь на 14 августа были обесточены более 200 населенных пунктов в пяти областях. На севере и западе страны были повреждены жилые дома и общественные здания, сломаны сотни деревьев. Где и какой силы удар стихия нанесет в следующий удар?

Читайте также об итогах дня предыдущего – возвращении "теплых кредитов" и росте цен на овощи.

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Донбасс Верховная Рада прививки непогода Супрун Гройсман гриневич подготовительная группа

Источник: Сегодня

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