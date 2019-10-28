Заседание Кабмина в Мариуполе и голосование в британском парламенте: топ-темы дня

В Донецкую область едут члены правительства и европейские дипломаты, а Палата общин решает судьбу досрочных выборов

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

До 29 октября в Украине находится министр Швеции по вопросам международного сотрудничества в целях развития Петер Эрикссон. Он встретится с премьер-министром Алексеем Гончаруком, другими членами Кабинета министров, примет участие в форуме "RE:THINK. Invest in Ukraine" в Мариуполе и посетит линию разграничения.

В Брюсселе пройдет очередной раунд консультаций ЕС-Украина-РФ по транзиту газа. На трехсторонних консультациях директор НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев встретится с директором "Газпрома" Алексеем Миллером.

Состоится заседание Согласительного совета депутатских фракций (депутатских групп) Верховной Рады.

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Заместители министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка и Дмитрий Романович дают брифинг о проблеме доступа Украины к Генерализированной системе преференций США и действиях правительства в сфере защиты прав интеллектуальной собственности.

Комитет Рады по организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства проведет заседание рабочей группы по разработке и подготовке ко второму чтению проекта закона о городе Киеве – столице Украины .

В тренде Россия пока не может вернуть Украине захваченные корабли: адвокат назвал причину

В Шестом апелляционном админсуде рассмотрят дело о переименовании двух киевских проспектов Московского и Генерала Ватутина в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Палата общин британского парламента проголосует по предложению премьер-министра Бориса Джонсона по досрочным парламентским выборам 12 декабря .

Напомним, новости "Сегодня" сообщали о скандале в "Слуге народа" и первых итогах правительства Зеленского .

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