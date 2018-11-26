Заседание СБ ООН по агрессии России в Азове: онлайн-трансляция

Сегодня проходит внеочередное заседание Совета безопасности ООН относительно российской агрессии в Азовском море.

Стоит отметить, что в указе президента по решению СНБО о введении военного положения дано распоряжение Министерству иностранных дел инициировать заседание в СБ ООН. Однако отметим, как заявляла представитель США при ООН, срочное заседание запросила Россия.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что МИД РФ готовит развернутое заявление относительно ситуации в Азове, так как Кремль намерен разбираться в данной ситуации.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Мы показывали видео, как корабль ФСБ РФ таранил украинский буксир. После этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили три украинских моряка. Также был и захват трех кораблей – 23 моряка в заложниках.

В то же время Украина взялась за ответные меры на агрессию России в Азовском море. Так, были приведены в боевую готовность войска, силовые структуры, сегодня будет рассмотрен вопрос о введении военного положения, а украинские дипломаты работают по международной линии – созывают СБ ООН, ОБСЕ и информируют международных партнеров.

В свою очередь ряд стран выступил в поддержку Украины. Иностранные государства призывают России уважать международное право и немедленно освободить украинские корабли. Так, например, в ЕС и НАТО призывают Россию не накалять ситуацию в Керченском проливе. В Альянсе отметили, что внимательно следят за ситуацией.