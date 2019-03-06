Заседание СНБО по "Укроборонпрому": стало известно время

Президент и силовики обсудят реформирование госконцерна и усиление прозрачности его деятельности

Фото: president.gov.ua

Заседание СНБО по "Укроборонпрому": стало известно время //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/faa/4f0/5c7faa4f06ee6.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/faa/4f0/5c7faa4f06ee6.jpeg 2019-03-06T13:10:00+02:00 Политика Президент и силовики обсудят реформирование госконцерна и усиление прозрачности его деятельности

Сегодня в 16:00 начнется заседание Совета национальной безопасности и обороны, инициированное президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщил агентству УНИАН информированный источник.

Отмечается, что на заседании будет обсуждаться вопрос реформирования государственного концерна "Укроборонпром" и усиления прозрачности его деятельности.

Напомним, на днях Петр Порошенко поручил организовать заседание секретарю СНБО Александру Турчинову на среду.

"Мы давно планировали заседание СНБО по вопросам реформирования "Укроборонпрома" и усиления прозрачности его деятельности, расширения правительственного, парламентского и общественного контроля за деятельностью оборонного сектора. Утром поручил Александру Турчинову подготовить это заседание в среду", – говорил он.

Напомним, недавно стало известно, журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын заместителя секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы. В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были хищения не менее 250 млн гривен. Порошенко даже уволил Гладковского из СНБО.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко назвал сумму ущерба от махинаций в "Укроборонпроме". По его словам, с 2017 года по делу о хищениях в оборонной сфере Государственная фискальная служба проводила налоговую проверку.

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