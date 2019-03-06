Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,76
30,32
УКР
Главная Больше  Новости политики

Заседание СНБО по "Укроборонпрому": стало известно время

Сегодня, 13:10

Президент и силовики обсудят реформирование госконцерна и усиление прозрачности его деятельности

Фото: president.gov.ua
Заседание СНБО по "Укроборонпрому": стало известно время //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/faa/4f0/5c7faa4f06ee6.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/faa/4f0/5c7faa4f06ee6.jpeg Политика Президент и силовики обсудят реформирование госконцерна и усиление прозрачности его деятельности

Сегодня в 16:00 начнется заседание Совета национальной безопасности и обороны, инициированное президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщил агентству УНИАН информированный источник.

Отмечается, что на заседании будет обсуждаться вопрос реформирования государственного концерна "Укроборонпром" и усиления прозрачности его деятельности.

Напомним, на днях Петр Порошенко поручил организовать заседание секретарю СНБО Александру Турчинову на среду.

"Мы давно планировали заседание СНБО по вопросам реформирования "Укроборонпрома" и усиления прозрачности его деятельности, расширения правительственного, парламентского и общественного контроля за деятельностью оборонного сектора. Утром поручил Александру Турчинову подготовить это заседание в среду", – говорил он.

Читайте также

Напомним, недавно стало известно, журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын заместителя секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы. В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были хищения не менее 250 млн гривен. Порошенко даже уволил Гладковского из СНБО.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко назвал сумму ущерба от махинаций в "Укроборонпроме". По его словам, с 2017 года по делу о хищениях в оборонной сфере Государственная фискальная служба проводила налоговую проверку.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Порошенко, СНБО, укроборонпром

Вы сейчас просматриваете новость " Заседание СНБО по "Укроборонпрому": стало известно время". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Порошенко адекватно отреагировал", – известный журналист об увольнении Гладковского

Сегодня, 11:21

Петр Порошенко в своем решении мотивировался несколькими причинами, уверен Павел Казарин

США призвали рассекретить госзаказы "Укроборонпрома"

Вчера, 21:42

По словам Йованович, это должно помочь сделать сферу обороны более прозрачной

НАБУ открыло новое дело по факту хищений в "Укроборонпроме"

Вчера, 16:06

Сведения в ЕРДР внесены по факту завладения средствами госбюджета

Порошенко требует срочно расследовать хищения в "Укроборонпроме"

Вчера, 11:24

Глава государства уволил высокопоставленного чиновника и требует от правоохранителей установить истину в деле о хищениях в "оборонке"

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Кто основал Москву? Украинка загнала в тупик российского политика

"Зайцева сильнее меня": Дронов зачитал последнее слово в суде

Настоящая леди: Джей Ло удивляет мир шикарными нарядами

Разговор в поезде «Мариуполь – Киев»

Тимошенко стало плохо после вопросов ведущего о Путине

Кто он: самый женственный знак Зодиака

В России забили тревогу из-за Крымского моста

5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день

В Днепропетровскую область вторглись российские спецслужбы, - СБУ
Загрузка...

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

Вчера, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

Вчера, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Наращивание ракетной мощи для Украины: мечта или реальность

4 марта, 07:51

США предложили Украине восстановить свои ракеты средней дальности: возможно ли это

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

4 марта, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку

«Ветерок» сбежала из ада: СБУ помогла танкистке «ДНР»