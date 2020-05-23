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  1. Новости политики

Заседание Совбеза ООН по Крыму: почему опозорилась Россия

23 мая, 15:32

Виталий Рябошапка , Игорь Тимофеев

Прокремлевские "мартышки" не впечатлили участников, говорит Ахтем Чийгоз

21 мая в Совбезе ООН прошла инициированная Россией видеоконференция по Крыму . Акция должна была "пробить бреши" в мнении мирового сообщества по вопросу оккупации полуострова, а заодно – стать пропагандистской операцией для "внутреннего пользователя". Однако, единственное, что получилось у Москвы, – опозориться. Почему так произошло – идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня"

Заявления т.н. "представителей" Крыма о "фашистском украинском правительстве", "500 уехавших из Крыма за шесть лет" вызвали, как минимум, удивление большинства участников. А слова замглавы Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя Эсадуллаха Баирова о "праздновании" годовщины депортации крымскотатарского народа – оторопь у следивших за заседанием крымских татар.

В ответ на попытки приглашенных Кремлем коллаборантов отбелить действия агрессора на оккупированных территориях представители ЕС начали приводить статистику нарушения прав человека. И в итоге заявили, что приглашенные не представляют крымский народ.

"Легитимизации не произошло. Более того, эти "мартышки" не впечатлили участников. А наоборот, усилили мнение мировой общественности в том, что нужно прикладывать больше усилий, чтобы заставить Россию выполнять официальные решения международных институтов", – говорит заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

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О том, что не удалось достичь и пропагандистской цели, свидетельствует тот факт, что российские СМИ весьма скромно осветили "историческое событие". А цитировали впервые выступавших на столь серьезной международной площадке "представителей крымского народа" вообще единицы российских изданий.

Напомним, Евросоюз сделал жесткое заявление на "российском" заседании Совбеза ООН по Крыму и подчеркнул, что не признае́т и не призна́ет незаконную оккупацию Крыма и Севастополя

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Совбез ООН по Крыму: победа или провал Кремля".

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Крым Совбез ООН крымские татары оккупация Крыма Ахтем Чийгоз

Источник: Сегодня

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