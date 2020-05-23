Заседание Совбеза ООН по Крыму: защита Украины или уступка России?

Киеву лучше пока избегать участия в любых подобных мероприятиях, говорит эксперт

На днях в Совбезе ООН прошла провальная видеоконференция по Крыму , устроенная Россией. После нее остался один крайне важный вопрос – хотя западные союзники Украины и выступили нашими адвокатами, не стал ли факт их участия в заседании с "нерукопожатными" крымскими чиновниками и "общественными деятелями" уступкой России? Почему так случилось – идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

С одной стороны, не проигнорировав заседание и продемонстрировав жесткую позицию по неприятию аннексии Крыма, союзники не допустили бенефис Москвы. С другой – пусть неформально (поскольку мероприятие, напомним, неформальное), но были нарушены разработанные ЕС принципы, запрещающие дипломатам Евросоюза принимать участие в любых мероприятиях, целью которых является признание аннексии.

Эксперты "Сегодня" очень осторожно прокомментировали прецедент.

"Если говорить о действительно неформальных мероприятиях, то, возможно, оптимальным для Украины был бы тот вариант, который случился. То есть, участия Украины в любых подобных мероприятиях лучше пока избегать. А вот функцию защиты интересов Украины, как и произошло, могут выполнять наши союзники и партнеры – чтобы не давать России совсем уж вольно себя чувствовать", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко.

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В свою очередь, первый заместитель директора Центра "Нова Європа" Сергей Солодкий также отмечает, что вопрос неоднозначный.

"На официальном уровне, конечно, нужно делать демарши. Но на уровне неофициальном, когда на площадке есть люди, которые развенчивают российские пропагандистские штампы, наверное, это хорошо для Украины. Если партнер приходит, чтобы разбить вдребезги позиции России, или если он не приходит вообще, демонстрируя солидарность с Украиной и приверженность принципам международного права, – наверное, это примерно однозначные вещи", – отметил Сергей Солодкий.

В то же время заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз акцентирует, что в дальнейшем нашим союзникам все же стоит избегать подобной практики.

Напомним, Евросоюз сделал жесткое заявление на "российском" заседании Совбеза ООН по Крыму и подчеркнул, что не признае́т и не призна́ет незаконную оккупацию Крыма и Севастополя

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Совбез ООН по Крыму: победа или провал Кремля".

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