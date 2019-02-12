Заседание Совбеза ООН: Россия получила обвинение в подпитке конфликта на Донбассе

Представители стран ЕС опубликовали совместное заявление на экстренном заседании Совета безопасности ООН

Фото: AFP

Заседание Совбеза ООН: Россия получила обвинение в подпитке конфликта на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bf5/047/5c5bf5047bb13.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bf5/047/5c5bf5047bb13.jpg 2019-02-12T22:30:00+02:00 Политика Представители стран ЕС опубликовали совместное заявление на экстренном заседании Совета безопасности ООН

Пять стран Евросоюза, входящих в Совбез ООН (Великобритания, Франция, Германия, Бельгия и Польша) обвинили Россию в подпитке украинского конфликта. Заявление зачитал на заседании Совбеза ООН заместитель постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен перед началом заседания Совета Безопасности по Украине.

"Мы призываем Россию немедленно прекратить подпитывать конфликт, предоставляя военную и финансовую помощь вооруженным формированиям", — отмечается в заявлении.

Кроме того, помощник Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослав Енча, выступая с докладом Совету Безопасности во время брифинга в начале заседания отметил, что в ООН не считают конфликт на Донбассе замороженным.

"Как регулярно демонстрируют инциденты, происходящие на протяжении последних пяти лет, конфликт в восточной Украине не является ни спящим, ни замороженным, — сказал он. — Это конфликт в самом сердце Европы, в результате которого продолжают гибнуть люди".

Напомним, заседание Совета безопасности ООН 12 февраля было созвано по инициативе России. Задекларированный повод – четвертая годовщина подписания Минских договоренностей.

В Минске 12 февраля 2015 года состоялись переговоры по урегулированию кризиса на Донбассе при участии президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров был утвержден комплекс мероприятий, направленных на имплементацию Минских договоренностей, достигнутых в сентябре 2014 года. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции, Германии и РФ в поддержку этих мероприятий.

Среди прочего, договоренности, достигнутые "нормандской четверкой", предусматривают прекращение огня на востоке Украины, отвод всего тяжелого вооружения с украинской территории. Также предусмотрены обмен и освобождение всех заложников, проведение местных выборов на Донбассе.

В Министерстве иностранных дел Украины ожидают от заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций 12 февраля демонстрации международного единства относительно необходимости прекращения Россией агрессии на Донбассе. Об этом спикер МИД Украины Екатерина Зеленко сказала на пресс-конференции.

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