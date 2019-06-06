Заседание ТКГ в Минске: Кучма подвел итоги

В СМИ появилось много интерпретаций по переговорам

Фото: president.gov.ua.

Устойчивое и длительное прекращение огня на Донбассе – это ключевой вопрос для возвращения мира, и вчерашняя встреча Трехсторонней контактной группы в Минске дала сдержанный оптимизм относительно дальнейшего урегулирования военного конфликта. Об этом во время совместного брифинга с руководителем украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонидом Кучмой подчеркнула пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

В то же время в СМИ появилось много интерпретаций по переговорам. Леонид Кучма никогда не утверждал, что украинским военным нельзя открывать огонь.

"Фраза, которая разошлась в СМИ, вырвана из контекста. В контексте речь шла о том, что это взаимное обязательство. В Минских соглашениях прописана остановка огня. Украинская сторона это сделала со своей стороны, но и российская обязательно должна остановить огонь со своей. И призыв прекратить огонь, а не стрелять, касался прежде всего противоположной стороны. Это путь с двусторонним движением", – подчеркнула пресс-секретарь президента.

Юлия Мендель отметила, что за время военных действий на Донбассе другая сторона постоянно провоцировала украинских военных. Незаконные вооруженные формирования устанавливали гранатометы в детсадах, школах, на крышах жилых домов. Поэтому надо разработать механизмы разведения сил.

"Мы призываем всех участников ТКГ активизировать работу. Встречи в Минске чрезвычайно важны, но между ними должна происходить ежедневная работа. Подгруппа по безопасности Трехсторонней контактной группы должна подготовить документы, которые позволят начать разведение сил. После этого мы сможем начать восстановление моста в Станице Луганской, одной из самых горячих точек на востоке", – отметила пресс-секретарь президента.

Со своей стороны Леонид Кучма подчеркнул, что ему понравился тон разговора во время вчерашнего заседания Трехсторонней контактной группы.

"Возникла мысль, что есть желание что-то изменить, сдвинуть с места все проблемы, которые сегодня существуют. Основные проблемы – это вопрос безопасности, освобождения наших заложников, наших моряков", – заявил руководитель украинской делегации в ТКГ.

Он также констатировал, что согласованный режим прекращения огня до сих пор не придерживался.

"Мы вчера договорились, что до 19 июня группа по безопасности должна подготовить документ с защитными механизмами – что делать, чтобы этот режим действовал. Движение должно быть с обеих сторон", – подчеркнул Леонид Кучма.

Во время встречи Трехсторонней контактной группы также говорилось о проблеме торговых ограничений с ОРДЛО, которая требует решения исключительно в формате двустороннего движения, подчеркнул Леонид Кучма.

Ограничение было введено по решению СНБО в марте 2017 в ответ на внедрение рублевой зоны и псевдонационализацию украинских государственных и частных предприятий, в том числе – и с иностранным капиталом, а также частной собственности наших сограждан, находящихся на территории ОРДЛО, прекращение уплаты налогов с тех территорий в Украине.

Соответствующие ограничения шаг за шагом могут быть сняты только в ответ на постепенное возвращение в украинское правовое поле.

Эта тема поднималась по инициативе российской стороны и главарей вооруженных формирований. В связи с этим Леонид Кучма отметил, что, если такое желание действительно есть, то, при условии решения вопроса отмены рублевой зоны и незаконных решений о псевдонационализации, мы готовы восстанавливать вопросы экономической реинтеграции на условиях возвратности в украинском правовом поле, в соответствии с Минскими договоренностями.

"Мы заявляем, что движение должно быть двусторонним. Если вы во время запрета движения национализировали все украинские предприятия, то сначала дайте нам ответ, когда вы собираетесь их возвращать", – отметил Леонид Кучма.

Участники брифинга также отметили, что краеугольным камнем для украинской делегации в ТКГ есть национальные интересы страны, ее территориальная целостность и суверенитет. Принципиальная позиция – все действия по урегулированию должны быть взаимными, двусторонними и полностью соответствовать украинскому законодательству.

"Хотим попутно напомнить тем, кто сегодня начал нагнетать панику разговорами о капитуляции, что две почти капитуляции Украины в Минске уже проходили: первая – после Иловайска, вторая – после Дебальцево. Президент Владимир Зеленский, как и все представители Украины в ТКГ, стремится получить в Минске победу для Украины", – отметила Юлия Мендель.

Напомним, подгруппа по экономическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Украине на следующем заседании обсудит снятие блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДО и ОРЛО). Об этом 5 июня заявил спецпредставитель ОБСЕ в группе Мартин Сайдик.

Новости "Сегодня" сообщали, что в Минске прошло заседание ТКГ. Стороны достигли договоренности о подготовке нового соглашения об установлении режима тишины на линии соприкосновения сторон и разведении сил в Станице Луганской, которое должно начаться с 10 июня.

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