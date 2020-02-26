Заседание ТКГ в Минске: обсуждали коронавирус, обмен пленными и атаки боевиков

В Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы, на котором украинская делегация призвала оккупантов обеспечить режим прекращения огня, провести мероприятия по защите от коронавируса. Также обсуждались вопросы обмена пленными.

Об этом в своем Facebook сообщила Дарка Олифер, спикер представителя Украины в Контактной группе Леонида Кучмы.

"В гуманитарной подгруппе продолжается работа по уточнению списков удерживаемых лиц. Начато обсуждение модальностей принятия решений об открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения, а также дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса", - написала она.

Реклама

Кроме того, украинцы заявили о недопустимости нападений боевиков и нарушения ими предыдущих договоренностей.

"Украинская сторона призвала Россию обеспечить режим прекращения огня, открыть новые КПВВ на линии соприкосновения, освободить удерживаемых лиц, предоставить допуск представителям Красного Креста", - подчеркнула Олифер.

Напомним, ранним утром 18 февраля боевики после массированной артиллерийской подготовки пошли в наступление на позиции Вооруженных сил Украины. В бою погиб один украинский воин, еще пятеро получили ранения.

Стоит добавить, что глава МИД Украины заявлял о необходимости внесения изменений в Минские договоренности, а представитель Украины в ТКГ Алексей Резников говорил о планах изменить соглашения по Донбассу и очередность их выполнения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама