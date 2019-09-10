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Заседание Верховной Рады: онлайн-трансляция

10 сентября, 11:32

На третьем заседании парламента должны принять ряд важных законов

Фото: М. Палинчак

Фото: М. Палинчак

Во вторник, 10 сентября, Верховная Рада IX созыва планирует рассмотреть ряд важнейших законопроектов, которые обещали принять нардепы уже нескольких предыдущих каденций.

Сегодня Верховная Рада 245 голосами приняла закон об импичменте президента (№1012). Парламент счел, что документ не нуждается в доработке, поэтому был принят в целом с технико-юридическими правками.

Кроме того, депутаты рассмотрят президентские законопроекты о начале работы Высшего антикоррупционного суда и об усовершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства.

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Также, планируется рассмотреть президентский законопроект о реформе органов прокуратуры. Есть в повестке дня заседания парламента и ряд экономических вопросов. В частности, об уменьшении давления на бизнес, совершенствовании публичных закупок и детенизации расчетов в сфере торговли и услуг.

В тренде
Верховная Рада приняла закон об импичменте президенту (дополнено)
Фото: Н. Лазаренко

На сайте Верховной Рады опубликована повестка дня пленарного заседания.

Смотрите больше на сайте "Сегодня": Заседания Верховной Рады ІХ созыва: все подробности.

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