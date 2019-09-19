Заседание Верховной Рады: онлайн-трансляция

Парламент намерен отменить "поправки Лозового" и предоставить право НАБУ и ГБР на прослушку нардепов

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В четверг, 19 сентября, согласно повестке дня, состоится утреннее и вечернее заседание второй сессии Верховной Рады Украины IX созыва. Народные депутаты планируют рассмотреть ряд законопроектов. В частности, это:

Законопроект о внесении изменений в Закон о столице Украины – городе-герое Киеве (№ 2143);

Состоится второе чтение законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты по реформе прокуратуры (№ 1032);

Второе чтение законопроекта о внесении изменений в некоторые законы о перезагрузке власти (№ 1066).

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Кроме того, парламент намерен отменить т.наз. "поправки Лозового" и предоставить право НАБУ и ГБР на самостоятельную прослушку нардепов.

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Также Рада должна проголосовать ряд других политических и экономических законопроектов.

О том, как проходили прошлые пленарные заседания парламента, что приняли депутаты и какие законы рассматривали – читайте смотрите на сайте "Сегодня".

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