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Заседание Верховной Рады: онлайн-трансляция

19 сентября, 09:54

Парламент намерен отменить "поправки Лозового" и предоставить право НАБУ и ГБР на прослушку нардепов

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В четверг, 19 сентября, согласно повестке дня, состоится утреннее и вечернее заседание второй сессии Верховной Рады Украины IX созыва. Народные депутаты планируют рассмотреть ряд законопроектов. В частности, это:

  • Законопроект о внесении изменений в Закон о столице Украины – городе-герое Киеве (№ 2143);
  • Состоится второе чтение законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты по реформе прокуратуры (№ 1032);
  • Второе чтение законопроекта о внесении изменений в некоторые законы о перезагрузке власти (№ 1066).

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Кроме того, парламент намерен отменить т.наз. "поправки Лозового" и предоставить право НАБУ и ГБР на самостоятельную прослушку нардепов.

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Закон о столице и реформа прокуратуры: чем займется Верховная Рада
Фото: Верховная Рада Украины

Также Рада должна проголосовать ряд других политических и экономических законопроектов.

О том, как проходили прошлые пленарные заседания парламента, что приняли депутаты и какие законы рассматривали – читайте смотрите на сайте "Сегодня".

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Рада Верховная Рада прокуратура голосование НАБУ

Источник: Сегодня

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