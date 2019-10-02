Заседание Верховной Рады: онлайн-трансляция

В среду, 2 октября, согласно повестке дня, состоятся утреннее и вечернее заседания второй сессии Верховной Рады Украины IX созыва. Народные депутаты планируют рассмотреть в первом чтении законопроект о Бюро финансовых расследований. Вариантов законопроектов предложено несколько:

основой (№1208) подан руководителем Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилом Гетманцевым (фракция "Слуга народа").

Депутаты из этой же фракции Денис Монастырский и Ольга Василевская-Смаглюк предложили альтернативный законопроект(№1208-2),

еще один альтернативный проект закона (№1208-1) внесен на рассмотрение группой депутатов из "Европейской солидарности".

При этом профильный комитет, возглавляемый Гетманцевым, рекомендует парламенту проголосовать за проект Монастырского. Который, по сути, является доработанным – с учетом замечаний и предложений парламентариев и Научно-экспертного управления ВР – вариантом основного проекта.

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Документ предполагает создание системы органов исполнительной власти Бюро финансовых расследований, которое сконцентрирует на себе расследование преступлений в сфере финансов. Ранее такими расследованиями занимались целый ряд госорганов, сейчас же решено собрать финследователей под одной крышей. При этом полномочия органов СБУ и МВД по расследованию в данной сфере передаются БФР, а налоговой полиции в стране не будет.

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Кроме того, парламентарии рассмотрят блок изменений в налоговое законодательство. Законопроект №1209 уточнит формулу, по которой рассчитываются дотации для сельхозпроизводителей. А проект №1210 предусматривает серьезное увеличение налогов на добычу железной руды – одной из основной позиций украинского экспорта.

Во втором чтении с сокращением срока подготовки будет рассмотрен проект закона №1054-1, которым признается утратившим силу закон о списке предприятий, не подлежащих приватизации.

О том, как проходили прошлые пленарные заседания парламента, что приняли депутаты и какие законы рассматривали – читайте смотрите на сайте "Сегодня".

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