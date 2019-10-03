Заседание Верховной Рады: онлайн-трансляция

Парламент намерен рассмотреть Закон о столице Украины и экономические законы

В четверг, 3 октября, согласно повестке дня, состоятся утреннее и вечернее заседания второй сессии Верховной Рады Украины IX созыва. Народные депутаты планируют рассмотреть в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон "О столице Украины – городе-герое Киеве" (№2143) и три альтернативных ему.

Во втором чтении будет рассмотрен закон о незаконном обогащении (№1031).

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Кроме того, будут заслушаны проекты постановлений:

В тренде Рада рассмотрит закон о столице и наказание за незаконное обогащение

"Проблемы формирования прожиточного минимума в Украине" (№2167)

Об отмене решения Рады об изменениях в законе "О применении регистраторов расчетных операций" (№1053-1)

Об отмене решения Рады об изменениях в Налоговом кодексе по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг (№1073).

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Также должно состояться повторное рассмотрение Избирательного кодекса Украины с предложениями президента (№0978).

О том, как проходили прошлые пленарные заседания парламента, что приняли депутаты и какие законы рассматривали – читайте и смотрите на сайте "Сегодня".

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