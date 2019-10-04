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Заседание Верховной Рады: онлайн-трансляция

4 октября, 10:07

Парламент намерен назначить новый ЦИК и рассмотреть закон о незаконном обогащении

В пятницу, 4 октября, согласно повестке дня, состоятся утреннее и вечернее заседания второй сессии Верховной Рады Украины IX созыва. Народные депутаты планируют назначить на должности членов Центральной избирательной комиссии Украины и и рассмотреть закон о незаконном обогащении.

Во втором чтении Рада рассмотрит законопроект об усовершенствовании отдельных положений уголовного процессуального законодательства (№ 1009)

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Кроме того, будут заслушаны проекты постановлений:

  • О прекращения возмещений нардепам расходов в случае пропуска ими без уважительных причин заседаний Рады или комитетов (№ 1035-2)
  • О введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (№ 1049).
  • О конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов (законопроект о незаконном обогащении № 1031).

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Заседание Верховной Рады: онлайн-трансляция

Также должно состояться повторное рассмотрение законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы № 0906).

А в первом чтении рассмотрят законопроекты о внесении изменений в Налоговый кодекс об усовершенствовании администрирования налогов, устранении технических и логических неувязок в налоговом законодательстве (№ 1210 и № 1210-1).

О том, как проходили прошлые пленарные заседания парламента, что приняли депутаты и какие законы рассматривали – читайте и смотрите на сайте "Сегодня".

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Верховная Рада заседание нардепы прогульщики обогащение

Источник: Сегодня

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