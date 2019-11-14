Заседание Верховной Рады: онлайн-трансляция

Парламент рассмотрит вопросы земли и налогов и послушает проект госбюджета на 2020 год

Сегодня, согласно повестке дня, проходит утреннее и вечернее заседания второй сессии Верховной Рады Украины IX созыва. 14 ноября народные депутаты рассмотрят ряд земельных и налоговых законопроектов, а также во втором чтении заслушают проект бюджета Украины на 2020 год (№2000) и обсудят внесение изменений в Бюджетный кодекс (№2144).

Реклама

Также в этот день планируется рассмотреть в первом чтении два законопроекта, касающиеся земельных отношений:

"О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений" (№2194).

и депутаты попытаются внести изменения в некоторые законодательные акты о продаже земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы (№2195).

Кроме того, депутаты возьмутся за законопроекты совершенствования администрирования налогов, предоставления правовой помощи, судебной системы, защиты информации.

Как сообщали новости "Сегодня", 13 ноября в парламенте был очень горячий и напряженный день. Верховная Рада приняла в первом чтении закон о земельной реформе, что вызвало бурю критики – как в сессионном зале, так и под стенами парламента.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама