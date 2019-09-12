Заседание Верховной Рады: онлайн-трансляция

На повестке дня два десятка законопроектов, среди которых есть первоочередные

В четверг, 12 сентября, Верховная Рада Украины проводит очередное заседание. В зале зарегистрировались 388 нардепов.

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Народные депутаты планируют рассмотреть вопрос о включении в повестку дня пленарного заседания ряда законопроектов, которые, в частности, касающихся внесения изменений в Регламент Верховной Рады Украины.

В этот день ряд законопроектов планируется рассмотреть в первом чтении, среди которых:

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Проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "Об обороне Украины" по организации обороны государства", №1011 и №1011-1;

Проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины", №1030;

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно потери права народных депутатов Украины на финансовое обеспечение в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной Рады Украины или заседаний комитетов Верховной Рады Украины – №1035

Проект Закона "О режиме совместного транзита и введения национальной электронной транзитной системы", №1082;

Проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты права собственности", №№1056, 1056-1.

Также к рассмотрению запланированы проекты законов, касающиеся финансирования дорожного хозяйства, поддержки кинематографии, функционирования судов.

О том, как проходили прошлые пленарные заседания парламента, что приняли депутаты и какие законы рассматривали – читайте смотрите на сайте "Сегодня".

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