Заседания правительства Гройсмана завтра не будет

В четверг Верховная Рада может рассмотреть вопрос отставки правительства

Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Владимир Гройсман, который намерен идти на выборы с собственной политической силой, не планирует в среду, 29 мая, проводить заседания Кабинета министров. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Василий Рябчук, передает Укринформ.

"Заседание Кабинета министров не будет завтра", - сказал он.

Как известно, Верховная Рада в четверг, 30 мая, может рассмотреть вопрос отставки правительства во главе с Владимиром Гройсманом. Впрочем, представители некоторых фракций уже заявили, что не будут голосовать за это решение.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не сменил своего решения и уходит с должности. Такое заявление он сделал в среду, 22 мая, открывая заседание Кабмина.

Напомним, политический консультант Владимир Васильев отмечал, что отставка Гройсмана связана с его политическими амбициями. Нынешний премьер планирует идти на парламентские выборы и осознает, что это лучше делать не с руководящей должности.

Кроме того, перед отставкой Гройсман подвел итог работы Кабмина. По его словам, действующее правительство Украины за три года своей деятельности сломало тренд разрушения экономики, который возник из-за объективных причин, прежде всего – внешней агрессии.

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