Защищал государственные интересы: Луценко оценил Зеленского на "нормандском саммите"

По его словам, президент не пересек ни одну из так называемых красных линий

Юрий Луценко. Фото: AFP / Sergei SUPINSKY

Экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко дал положительную оценку президенту Украины Владимиру Зеленскому по итогам встречи "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря.

В интервью Радио НВ бывший руководитель ГПУ заявил, что глава государства "уже не ребенок" и защищал интересы Украины.

"Президент Зеленский уже не ребенок с фразой „просто надо перестать стрелять" – он уже представлял государство и защищал государственные интересы. <...> Это не бытовое, не случайное военное столкновение с соседом, это война за независимость. И президент Зеленский на своем посту это уже осознал", – сказал Луценко.

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По его словам, президент не пересек ни одну из так называемых красных линий, ранее сформулированных представителями оппозиции. Также бывший генпрокурор назвал "хорошим" уровень психологической подготовки президента к встрече с другими лидерами "Нормандской четверки".

"Мне кажется, его хорошо психологически подготовили. Здесь интересная история: его подготовила как собственная команда, так и оппозиция. И те и другие вложили ему невозможность пересечения какой-либо "красной линии", – добавил Луценко.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялась встреча "Нормандской четверки". Лидеры Украины, Германии, Франции и России обсудили взаимоприемлемое решение, касающееся будущего Донбасса.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что украинская сторона не добилась всех поставленных целей, но начало мирному плану положено: Киев ожидает и перемирие, и возвращение пленных украинцев.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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