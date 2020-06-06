Защита Порошенко требует отвода следователей ГБР, обыскавших выставку принадлежащих ему картин

Защита президента Украины (2014-2019) Петра Порошенко направила в суд заявления об отводе следователей Государственного бюро расследований, которые провели обыск в Музее Ивана Гончара и пытаются блокировать выставку коллекции картин, принадлежащей чете Порошенко.

Об этом адвокат бывшего главы государства Игорь Голован пишет на своей странице в Facebook.

Он также объяснил, что судебное заседание по рассмотрению апелляции на постановление Печерского суда г. Киева об аресте картин в пятницу, 5 июня, не состоялось, поскольку следователи не предоставили суду материалы производства.

"Поэтому в дополнение к отводу следователей, чтобы защитить работников Музея Ивана Гончара, мы направили в суд заявление о разъяснении решения следственного судьи. Пусть судья объяснит, может ли музей позволить посетителям увидеть арестованные в результате незаконного обыска картины", – заявил защитник.

Напомним, ГБР вызвало Порошенко на 26 мая по делу о картинах, которые фигурируют в уголовном производстве о перемещении через таможенную границу Украины 43 полотен всемирно известных художников. Однако экс-президент вместо допроса пришел в музей , где выставил свои картины.

Тогда силовики попытались вручить повестку лично. Сотрудники ГБР приехали на выставку и выломали дверь , но Порошенко там не обнаружили, вручив уведомление о вызове на допрос его супруге.

Видео: facebook.com/petroporoshenko

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