"Защита верующих", теракты, но без большого вторжения: чего ждать от Путина в ближайшие месяцы

Военный эксперт оценил вероятность полномасштабной войны, если Кремль проиграет выборы в Украине

Фото: AFP

"Защита верующих", теракты, но без большого вторжения: чего ждать от Путина в ближайшие месяцы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/99a/466/5c599a4665780.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/99a/466/5c599a4665780.jpg 2019-02-07T05:13:00+02:00 Политика Военный эксперт оценил вероятность полномасштабной войны, если Кремль проиграет выборы в Украине

Вмешательство России в украинские выборы-2019 будет беспрецедентным, так как для кремля опасно, если президентом будет проукраинский кандидат. Москва будет использовать все доступные методы, но полномасштабного военного вторжения не будет.

Такое мнение высказал "Апострофу" военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление" Юрий Карин.

По его словам, в Москве понимают, что провал на украинских выборах ставит крест на кремлевском режиме: санкции продолжат разрывать российскую экономику, нехватка средств для гонки вооружений с США и т.п. Поэтому Россия будет вмешиваться в выборы всеми доступными способами – от различных гибридных вариаций в их ходе, до непризнания результатов по итогам.

"Военное вмешательство в данном случае – самый крайний вариант, поскольку кураторы украинского направления от Путина видят позитивный итог в применении ранее опробованных методов агрессии. Это финансирование нужных Кремлю кандидатов, информационные компании в их поддержку и дискредитация неугодных. Также будут разыграны с помощью пропаганды и провокаторов религиозная и этническая карты – совершенно не зря Путин угрожал "защищать верующих", а спецслужбы РФ провоцировали конфликт в Закарпатье. Скорее всего, будут предприняты попытки осуществления провокаций в зоне проведения ООС с целью нанесения максимального урона нашим войскам, проведение террористических актов на объектах критической инфраструктуры и местах массового скопления людей с целью деморализации граждан и подогрева градуса недоверия к власти", – рассказал Карин.

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В случае, если пророссийский кандидат не победит, к Кремля есть запасной план – кампания по дискредитации проведения честного и свободного волеизъявления в Украине.

Военный эксперт не исключил небольшую военную операцию против Украины, однако для успешной полноценной сухопутной операции 28 батальйонно-тактических групп ВС РФ, сосредоточенных у наших границ, будет не достаточно.

"Военное обострение на отдельно взятом участке автоматически приведет к введению военного положения в стране и отмене выборов. А это не на руку ограниченным в ресурсах, а соответственно и времени, московским маньякам. Полномасштабное военное вторжение с применением средств авиации и флота лишь усугубит санкционное давление на РФ и изоляцию режима. А после разрыва договора по РДСМД уже никто с ними церемониться не будет, даже несмотря на огромное российское лобби в европейских и американских демократиях. Сил для полноценной оккупации, удерживания и содержания захваченных регионов у Путина недостаточно. Поэтому прямая вооруженная агрессия будет означать агонию режима кремлевского карлика. Это может произойти тогда, когда ему будет абсолютно нечего терять", – подчеркнул Карин.

Как мы писали, секретарь СНБО Александр Турчинов называл шесть главных угроз от России для Украины. Он отметил, что Москва атакует по всем фронтам – не только военной мощью, но и давит на украинскую экономику и разбушевалась в киберпространстве.

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