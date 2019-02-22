Защита Януковича обжаловала приговор суда
Виталий Сердюк также неожиданно "забраковал" апелляцию государственного адвоката, на днях подавшего жалобу на решение суда
Официальная защита экс-президента Виктора Януковича подала апелляцию на приговор Оболонского районного суда Киева по делу о госизмене. Об этом заявил адвокат Виталий Сердюк.
Он считает решение суда первой инстанции незаконным и узрел ряд нарушений в судебном процессе.
"С правовой точки зрения приговор Оболонского районного суда полностью незаконный и необоснованный, поскольку основан на сфальсифицированном деле. Однобокая позиция суда в оценке доказательств, многочисленные серьезнейшие нарушения норм уголовного законодательства – все это изложено на более чем 190 страницах нашей апелляционной жалобы", – заявил Сердюк.
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Также он прокомментировал апелляцию на приговор Януковичу, которую подал адвокат Центра бесплатной вторичной правовой помощи Юрий Рябовол. Более того, на него написали заявление о совершении преступления по ст. 400-1 Уголовного кодекса Украины (представительство в суде без полномочий) и жалобу в Высшую квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры, чтоб его лишили права на адвокатскую деятельность.
"Виктор Янукович неоднократно официально высказывал свою позицию о том, что не нуждается в услугах какого-либо государственного адвоката, тем более, когда его действия координируются с представителями Генеральной прокуратуры Украины", – подчеркнул защитник Януковича.
Как известно, 24 января, не дождавшись выступления экс-президента с последним словом, суд признал Януковича виновным в госизмене. По экс-гаранту прошла почти сотня судебных заседаний, а объем дела составил 100 томов. В итоге беглецу дали 13 лет лишения свободы. Однако теперь еще будет рассматриваться апелляция стороны защиты. А генеральный прокурор Юрий Луценко тем временем оценил шансы на экстрадицию Януковича из России.
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