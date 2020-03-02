Затянется до вечера: Разумков уточнил детали внеочередного заседания Рады

Верховная Рада проведет внеочередное заседание 4 марта, которое начнется в 16:00 и ориентировочно продлится три-четыре часа. Об этом сказал на Согласительном совете лидеров фракций спикер парламента Дмитрий Разумков.

По его словам, во вторник, 3 марта, депутаты продолжает рассмотрение поправок к законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10, рынок земли).

В среду Рада на внеочередном заседании сначала рассмотрит четыре законопроекта, а уже потом возьмется за кадровые изменения в Кабинете министров и заслушает отчеты руководителей правоохранительных органов о деятельности в сфере преодоления коррупции в Украине и укреплении правопорядка.

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"Повестка дня очень насыщенная, я думаю, мы на это потратим три-четыре часа. Если пойдет быстрее, я надеюсь на консолидированную и эффективную работу всего парламента", – сказал Разумков.

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Спикер также предложил отменить заседания комитетов, запланированные на вторую половину дня в среду.

"В связи с тем, что в среду предусмотрено проведение внеочередного заседания. Предлагаю в эту среду отменить проведение комитетов, чтобы между вторым и четвертым (часом. – Ред.), чтобы люди могли отдохнуть и подготовиться", – подчеркнул он.

В последнее время ходит много разговоров о серьезных переменах в верхних эшелонах власти – от смены некоторых министров до увольнения премьера Гончарука. Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский инициировал внеочередное заседание парламента на 4 марта. Глава государства просит депутатов срочно рассмотреть пару важных законопроектов, обсудить кадровые вопросы в правительстве и заслушать руководителей правоохранительных органов. Позже Рада объявила повестку дня внеочередной сессии.

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