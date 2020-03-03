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"Завтра будет жарко": на внеочередное заседание Рады ждут иностранных гостей

3 марта, 16:46

Сергей Мартынец

В среду депутаты соберутся на важное заседание парламента

Народный депутат от Европейской солидарности Ирина Геращенко заявила, что на завтрашнее внеочередное заседание Верховной Рады приглашены иностранные дипломаты и послы. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, сегодня перед депутатами на комитете выступил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

"Комитет по вопросам внешней политики. Министр Пристайко отчитывается о работе министерства. С какими-то нотками прощания на посту министра. На вопрос, означает ли это его выступление отставку – прямого ответа мы не получили. Но, неожиданно для себя выяснили, что завтра на внеочередное заседание ВР приглашены представители дипломатического корпуса, послы. Чем дальше – тем интереснее. Похоже, завтра будет жарко", – написала Геращенко.

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Отметим, в последнее время в СМИ появляются сообщения, что якобы вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба может заменить Пристайко. Но официальных подтверждений этому пока не было.

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Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский инициировал внеочередное заседание парламента на 4 марта. Глава государства просит депутатов срочно рассмотреть пару важных законопроектов, обсудить кадровые вопросы в правительстве и заслушать руководителей правоохранительных органов. Читайте подробней о повестке дня внеочередной сессии.

В то же время вице-спикер Верховной Рад Руслан Сефанчук подтвердил, что 4 марта глава государства придет в парламент на внеочередное заседание.

В то же время в "Слуге народа" назвали условие для отставки премьер-министра Алексея Гончарука. Нардеп Александр Качура объяснил, что просто так главу правительства нельзя уволить с должности.

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Верховная Рада послы Ирина Геращенко

Источник: Сегодня

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