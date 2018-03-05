"Заякорить" в Конституции: Порошенко рассказал о планах по НАТО и ЕС

Сегодня, 10:26

По словам президента, идеи европейской и евроатлантической интеграции имеют широкую поддержку в украинском обществе

Петр Порошенко. Фото: gettyimage
Петр Порошенко. Фото: gettyimage

В Конституции необходимо закрепить европейскую и евроатлантическую интеграцию. Об этом в Facebook заявил президент Петр Порошенко.

"Сейчас мы обсуждаем в моей команде предложение "заякорить" в Конституции стратегию вступления Украины в ЕС и НАТО", – написал он.

По словам президента, идеи европейской и евроатлантической интеграции консолидирующие, имеют широкую поддержку в украинском обществе, о чем свидетельствуют социологические исследования.

Ранее Петр Порошенко заявил, что законопроект о нацбезопасности предусматривает переход Украины на стандарты НАТО.

"Я принял решение, что даже во время войны мы должны принять назначение гражданского министра обороны, разделить позиции главнокомандующего и начальника Генштаба. Провести ряд реформ, чтобы перевести страну на стандарты НАТО", – сказал Порошенко.

Ранее в НАТО прокомментировали планы Украины по референдуму о вступлении в Альянс. 

"Украине самой решать, становиться ли ей снова страной-претендентом и подавать ли ей заявку на присоединение к НАТО. Также ей решать, проводить ли по этому поводу референдум, либо же определяться каким-то другим путем. Это – национальное решение Украины", – заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.
Украина, НАТО, Порошенко, евроинтеграция

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"Сегодня"

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