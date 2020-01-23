Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,33
26,98

Заявление Арахамии о прекращении гармонизации с законодательством ЕС наделало немало шума

23 января, 00:18

«Украине следует временно отказаться от гармонизации законодательства с ЕС» - заявил Арахамия

Давид Арахамия. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Давид Арахамия. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Реклама

Украине следует временно отказаться от политики гармонизации собственного законодательства с ЕС, зато создав собственные правила игры и использовать конкурентные преимущества.

Об этом во время выступления в Украинском доме в Давосезаявил глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, – сообщал "Укриформ".

"Многие соседние страны давят на нас, склоняя к так называемой "гармонизации законодательства". Однако я считаю, что для Украины это неправильно. Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой, играя по одинаковым правилам", – сказал Арахамия.

По его убеждению, Украина должна создать уникальные правила и "ради использования наших различий приходить инвесторы". "Эти слова могут быть непопулярными в Европарламенте или где-нибудь, но мы должны занять какое-то уникальное место, пока не станем сильнее, и уже тогда можем синхронизироваться", – отметил депутат.

Арахамия также подчеркнул важность для Украины создание собственных правил игры и использование "конкурентного преимущества". "Если мы гармонизуемся, то можем стать слабой экономикой в ​​ЕС, чем-то вроде Словении. Будучи огромным государством, мы будем иметь очень малое влияние, поскольку правила игры уже существуют", – подытожил он.

Однако позже Арахамия продолжил свою мысль в сообщении журналиста Романа Кравца в Twitter.

"Я за договор об ассоциации с ЕС и максимальную интеграцию с европейскими соседями. В то же время интересы Украины должны быть приоритетом номер один для украинской власти ...Все государства в ЕС отстаивают свои интересы, так же и Украина должна отстаивать свои, интегрируясь в Европейский Союз. Все остальное – lost in translation", – отметил он потом і в Facebook.

Между тем вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба настоял, что несмотря на заявления главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамия, Украина не откажется от евроинтеграции.

Об этом он заявил в своем Facebook.

"Украина будет и в дальнейшем системно адаптировать свое законодательство к европейскому, так как курс на членство в ЕС остается неизменным и необратимым", – заверил вице-премьер. По его мнению, отклонение от этого правила возможно только в исключительных случаях.

Он провел телефонный разговор с Арахамией. "Он того же мнения. Все остальное – фигура речи", – резюмировал вице-премьер.

Напомним, что во время выступления в Давосе президент Украины заявил, что война на Донбассе "может закончиться уже завтра", и объяснил, при каких условиях это возможно.

Все подробности в спецтеме Давос 2020

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

интеграция ЕС Давос закон Давид Арахамия

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Форум в Давосе: Президент Трамп призвал Европу покупать газ у США
Форум в Давосе: Президент Трамп призвал Европу покупать газ у СШАЭкономика
Скандал с украинским трезубцем: Киев отреагировал на заявление Британии
Скандал с украинским трезубцем: Киев отреагировал на заявление БританииПолитика
Зеленский улетел в Давос: что известно о визите
Зеленский улетел в Давос: что известно о визитеЭкономика
Назначение экс-адвоката Януковича в ГБР: Венедиктова выступила с заявлением
Назначение экс-адвоката Януковича в ГБР: Венедиктова выступила с заявлениемПолитика
Появилось видео, как Зеленского умоляли уволить Кличко: что ответил президент
Появилось видео, как Зеленского умоляли уволить Кличко: что ответил президентДругие новости
Зеленский назвал самый неприятный момент на посту президента
Зеленский назвал самый неприятный момент на посту президентаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...