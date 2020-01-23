Заявление Арахамии о прекращении гармонизации с законодательством ЕС наделало немало шума

Давид Арахамия. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

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Украине следует временно отказаться от политики гармонизации собственного законодательства с ЕС, зато создав собственные правила игры и использовать конкурентные преимущества.

Об этом во время выступления в Украинском доме в Давосезаявил глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, – сообщал "Укриформ".

"Многие соседние страны давят на нас, склоняя к так называемой "гармонизации законодательства". Однако я считаю, что для Украины это неправильно. Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой, играя по одинаковым правилам", – сказал Арахамия.

По его убеждению, Украина должна создать уникальные правила и "ради использования наших различий приходить инвесторы". "Эти слова могут быть непопулярными в Европарламенте или где-нибудь, но мы должны занять какое-то уникальное место, пока не станем сильнее, и уже тогда можем синхронизироваться", – отметил депутат.

Арахамия также подчеркнул важность для Украины создание собственных правил игры и использование "конкурентного преимущества". "Если мы гармонизуемся, то можем стать слабой экономикой в ​​ЕС, чем-то вроде Словении. Будучи огромным государством, мы будем иметь очень малое влияние, поскольку правила игры уже существуют", – подытожил он.

Однако позже Арахамия продолжил свою мысль в сообщении журналиста Романа Кравца в Twitter.

Арахамія каже, що він не те мав на увазі, коли говорив про призупинення приведення законів України у відповідність із законами ЄС #Davos2020pic.twitter.com/OLanL1QJPf — Roman Kravets (@RomanKravets) January 22, 2020

"Я за договор об ассоциации с ЕС и максимальную интеграцию с европейскими соседями. В то же время интересы Украины должны быть приоритетом номер один для украинской власти ...Все государства в ЕС отстаивают свои интересы, так же и Украина должна отстаивать свои, интегрируясь в Европейский Союз. Все остальное – lost in translation", – отметил он потом і в Facebook.

Между тем вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба настоял, что несмотря на заявления главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамия, Украина не откажется от евроинтеграции.

Об этом он заявил в своем Facebook.

"Украина будет и в дальнейшем системно адаптировать свое законодательство к европейскому, так как курс на членство в ЕС остается неизменным и необратимым", – заверил вице-премьер. По его мнению, отклонение от этого правила возможно только в исключительных случаях.

Он провел телефонный разговор с Арахамией. "Он того же мнения. Все остальное – фигура речи", – резюмировал вице-премьер.

Напомним, что во время выступления в Давосе президент Украины заявил, что война на Донбассе "может закончиться уже завтра", и объяснил, при каких условиях это возможно.

Все подробности в спецтеме Давос 2020

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