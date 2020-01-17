Заявление Гончарука – никчемное: в "Слуге народа" сделали громкое заявление

Алексей Гончарук в Раде / Фото: Кабинет министров Украины

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Во фракции "Слуга народа" говорят, что заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке , поданное президенту Владимиру Зеленскому, не несет никаких юридических последствий, поскольку по закону такое заявление должно быть подано парламенту.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" сказала народный депута (фракция "Слуга народа"), экс-представитель Кабмина в парламенте Ирина Верещук.

"Заявление премьер-министр Гончарук должен подавать Верховной Раде. То есть, оно должно быть зарегистрировано в аппарате парламента, так гласит закон. Поэтому на данный момент – это исключительно политическое заявление. Ведь премьер знал, что мы его ждем на "Часе вопросов к правительству". Вопросов было много. Делать такие ходы, чтобы не приходить, или потом, не дай Бог делать пиар-акции – это неправильно. Я думаю, премьер должен понимать ответственность за такие заявления. Юридически на сегодня это заявление за собой ничего не влечет. Как юрист премьер должен это знать. По крайней мере, должен был бы знать", – сказала Ирина Верещук.

Она отметила, что в связи с отставкой, "Часа правительства" не будет, члены правительства в парламент не придут.

"Пока что мы ждем министра иностранных дел. В понедельник (13 января. – Ред .) было согласовано, что он придет. Но и его пока нет. Но, считаю, премьер Гончарук должен прийти и пояснить свое поведение. Мы его утверждали. Вносит кандидатуру президент, голосует Верховная Рада. Точно так же и с отставкой мы должны рассмотреть это заявление. Так что, еще раз повторю, это политическое заявление. Юридически оно никчемное", – сказал Ирина Верещук.

Напомним, отставка Алексея Гончарука стала полной неожиданностью для народных депутатов из фракции "Слуга народа".

Сайт "Сегодня" следит за развитием темы, больше читайте в спецтеме: "Отставка Гончарука: все подробности, реакция политиков и экспертов" .

Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука

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