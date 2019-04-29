Заявление министра Ревы по соцвыплатам на Донбассе: все подробности скандала

Министр соцполитики Украины утверждает, что журналисты вырвали из контекста его слова о социальном обеспечении и выплатам жителям ОРДЛО

Фото: facebook.com/reva.andriy.

Британский телеканал ВВС опубликовал сюжет о том, что сейчас происходит на Донбассе, и в частности, как на линии разграничения, так и по обе ее стороны. Одним из государственных деятелей Украины, которого попросили прокомментировать ситуацию, в частности с соцвыплатами для жителей неподконтрольных территорий, стал министр социальной политики Украины Андрей Рева. В эфире ВВС World вышел сюжет, где была подано две цитаты Ревы, в которых он, в частности говорит, что все, кто был настроен проукраински, уже выехали из оккупированного Донбасса.

"А те, кто остался, и хочет получать пенсии и там, и тут, – пусть подождут… […] Мне их абсолютно не жаль никого. Мне жаль тех солдат и офицеров, которые погибли там из-за этих мразей", – прокомментировал Рева.

Сам сюжет опубликовала на своей странице в Facebook журналист телеканала ВВС Ольга Мальчевская.

Буквально в течение нескольких часов в обществе и украинском политикуме вспыхнул скандал. Многие осуждали слова министра и требовали объяснений. В результате Андрей Рева опубликовал на своей странице в Facebook обобщенное заявление, в котором объяснил, что его слова якобы были вырваны из контекста.

"Несколько недель назад ко мне обратились журналисты ВВС с просьбой о интервью по поводу ситуации с социальными выплатами на временно оккупированных территориях Украины.

Позиция, которую представила журналист уважаемого агентства заключалась в том, что правительство Украины является главным виновником страданий людей на оккупированной территории и страна, которая стремится в ЕС не может так поступать со своими гражданами.

Я обратил внимание уважаемой журналистки, что настоящей причиной страданий людей на оккупированных территориях не украинская власть, а российская агрессия, оккупация. Ведь проблемы с социальными выплатами существуют только там, где правительство не контролирует ситуацию. Интервью длилось более получаса. Мы общались по всем проблемам временно оккупированных территорий, в том числе обсуждали причины оккупации.

Но когда я посмотрел сюжет ВВС, то сказать, что я был шокирован этим сюжетом – это значит не сказать ничего. Из всего получасового интервью в сюжете была использована только одна моя фраза, которую автор сюжета использовала в качестве иллюстрации якобы моего личного отношения ко ВСЕМ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ гражданам Украины, проживающих на оккупированной территории.

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В связи с этим, считаю необходимым объяснить свою позицию относительно данной проблемы непосредственно украинскому обществу без посредников. Хочу подчеркнуть, что я считал и считаю обязанностью правительства помощь жителям оккупированных территорий в получении социальных выплат, включая пенсии.

Более того, сегодня всем гражданам Украины, проживающим на временно оккупированных территориях, пенсия по личному обращению выплачиваются на территории, подконтрольной правительству. Действительно, не все граждане Украины, которые проживают на временно оккупированной территории на сегодняшний день получают пенсию от Украинского государства. Почему так происходит? Причины для этого разные. Некоторые люди из-за физической немощи не могут пересечь линию разграничения, а некоторые в результате сознательного нежелания ее пересекать из-за страха встречи с украинскими правоохранителями", – отметил Рева.

В свою очередь нардеп Вадим Новинский назвал заявление Андрея Ревы разжиганием национальной вражды между украинцами, живущими на подконтрольных и неподконтрольных территориях.

"Отказ коалиционного правительства выплачивать пенсии 700 тысячам пенсионеров Донбасса привел к гуманитарной катастрофе. Недопустимо, когда назначаемый коалицией чиновник позволяет себе определять, кого жалеть, а кого нет. Кому жить, а кому умирать с голоду под обстрелами. В полномочия министра социальной политики не входит унижение достоинства украинцев, живущих на временно неподконтрольных территориях. Мы настаиваем не только на отстранении от должности министра соцполитики, но и на привлечении его к ответственности за разжигание межнациональной вражды", – отметил Новинский.

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По словам Вадима Новинского, уже подготовлено заявление в Государственное Бюро Расследований о совершении правонарушения министром социальной политики коалиционного правительства Андреем Ревой.

"Разделять страну на нужных и ненужных людей, правильных и неправильных украинцев – это преступление против собственного народа, ведущее не к урегулированию конфликта, а к ужесточению противостояния. И парламент, и правительство, и правоохранительные органы должны дать оценку действиям Андрея Ревы и настоять на неотвратимости наказания", – подчеркнул Вадим Новинский.

Ранее Андрей Рева сравнивал боевые действия на Донбассе с теневым бизнесом. В частности министр отмечал, что на "теневых" предприятиях уже погибло больше рабочих, чем солдат ВСУ за время боевых действий на Донбассе.

Напомним, в сентябре 2018 года Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения на своем заседании поддержал проекты постановлений парламента, которыми предлагается признать работу Министерства социальной политики неудовлетворительной и уволить его главу Андрея Реву.

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