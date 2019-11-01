Заявление НАТО и вето Венгрии: Пристайко рассказал о манипуляциях Будапешта

Венгрия заявила о блокировке заявления НАТО по Украине в день визита в Будапешт Путина

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

На момент приезда Североатлантического совета в Украину, совместное заявление было уже согласовано всеми членами НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает УНН.

"По поводу Венгрии: я хочу, чтобы мы поняли, и не все было понятно даже нам, потому что эти заявления министра Сийярто (глава МИД Венгрии), что мы заблокировали за день, потом мы сняли блокаду, потому что было что-то учтено. Хочу объяснить, как это на самом деле работает, почему эта проблема вообще возникла. Это – встреча НАТО, приезд всего Североатлантического совета и встреча с президентом Украины. Мы имеем документ, утвержденный всеми 29 членами. Вы знаете, в НАТО применяется принцип консенсуса. То есть на момент приезда в Украину они имели совместное заявление, которое было (результатом) сложного процесса переговоров между 29 членами. На какой-то момент они вышли на общий язык относительно того, что будет в этом заявлении, и на момент встречи это заявление было предложено Украине", – пояснил Пристайко.

На уточняющий вопрос журналиста он ответил, что "на момент, когда НАТО приехало, текст был согласован всеми 29 членами".

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"Никакого блокирования консенсуса по формированию документа не было", – подчеркнул министр.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт наложил вето на совместное заявление НАТО по Украине. Любопытно, что данное решение было объявлено в день визита президента России Владимира Путина в Венгрию, где он встретился с премьер-министром Виктором Орбаном. На совместной пресс-конференции глава венгерского правительства заявил, что "венгерское меньшинство в Закарпатском регионе страдает от дискриминации и живет под угрозой", и отметил, что его страна как член НАТО хотела бы разрешить эту ситуацию.

На следующее утро Сийярто заявил, что венгерские предложения внесли "в последнюю минуту, уже после официального дедлайна", и Будапешт снимает свое вето.

В НАТО отреагировали заявление венгров. Заседание Комиссии Украина-НАТО проходило 31 октября в рамках визита в Киев главного руководящего органа альянса.

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