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Заявления есть – в реестре нет: фамилии Бойко нет в списке руководителей платформы "За жизнь"

Сегодня, 21:47

По словам политолога, Бойко стал заложником собственных политических шагов

Заявления есть – в реестре нет: фамилии Бойко нет в списке руководителей платформы "За жизнь" Политика По словам политолога, Бойко стал заложником собственных политических шагов

Фамилии Юрия Бойко, который позиционирует себя как единый кандидат от оппозиционных сил – нет в списке руководителей платформы "За жизнь". Журналисты проверили реестр Министерства юстиции и сравнили данные со словами политика.

20 ноября прошлого года Юрий Бойко и Вадим Рабинович объявляют о создании новой политической силы – "Оппозиционный платформы " За жизнь".

Однако съезд партии и выдвижение кандидата почему-то несколько раз откладывали. А документы в ЦИК Бойко подал как самовыдвиженец.

С момента объявления об объединении Бойко с "Оппозиционной платформой" прошло три месяца, но на сайте Минюста среди руководителей партии его фамилии до сих пор нет.

Бойко стал заложником собственных политических шагов – утверждает политолог Кость Бондаренко. Говорит – формально, он еще в "Оппозиционном блоке".

"Поскольку Юрий Бойко сам для себя устроил эту ловушку, он не может занимать должности в новой партии, он не может быть выдвиженцем от новой партии, он не может вообще на что-то претендовать в новой партии. Внутри там ведутся постоянные ссоры, распри. И на сегодняшний день Юрий Бойко оказался в ситуации подвешенного состояния", – убежден эксперт.

15 февраля Юрий Бойко попросил в Центризбирком срочно забрать удостоверение у своего
представителя на выборах – Вадима Рабиновича – без никаких объяснений.

"В "Оппоплатформе" он тоже никто – это уже факт. То есть, его выгнали из "Оппозиционного блока" за предательство интересов избирателей. Потому что он шел от промышленных регионов, обещал защищать промышленность, ничего не сделал. Убежал в "Оппоплатформу". Сегодня журналисты опубликовали реестры – его нет в учредителях "Оппоплатформы". Политическое мошенничество всегда заканчивается одинаково – полным политическим дефолтом. Единственным кандидатом, который представляет "Оппозиционный блок" является Александр Вилкул", – заявил председатель политсовета "Оппозиционного блока", премьер-министр оппозиционного правительства Борис Колесников.

Политолог подтверждает, что последние события отразятся и на рейтингах Бойко. Избиратели "Оппозиционного блока", разобравшись в ситуации, предпочтение отдадут Александру Вилкулу.

Мнение эксперта подтверждают и соцопросы. Так, если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, за зампредседателя "Оппозиционного блока – Партия мира и развития" Александра Вилкула проголосовали бы 7,4% избирателей, которые определились с выбором. В тоже время, за Юрия Бойко готовы проголосовать – 7,2%.

Между тем,  сторонники Бойко засыпают "Оппозиционный блок" "судебным спамом".

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