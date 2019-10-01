Заявления Макрона о России в ПАСЕ ослабляют Европу – Арьев

Не стоит называть европейской страну, которая нападает на другие государства

/ Фото: AFP

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона по возврату российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы является циничной и лицемерной. Об этом заявил народный депутат Владимир Арьев.

"Макрон не понимает, что с такой политикой европейцы смогут увидеть Россию от Владивостока до Лиссабона. Ведь союз хищника и травоядного всегда заканчивается обедом первого", - сказал политик.

В частности Арьев подчеркнул, что президент Франции не должен подыгрывать агрессору, который захватывает чужие территории.

"Я вижу, что Макрон не сделал достаточных выводов из Второй мировой войны и попыток умиротворения агрессора. Не стоит называть европейской страну, которая нападает на другие государства и захватывает чужие территории. Я считаю, что заявление Макрона немного лицемерным и циничным. Такая политика не приведет к тому, что Россия станет проевропейским государством. Но Европа станет слабее, если такие страны, как Франция, будут подыгрывать агрессору, а в ПАСЕ будут закрывать глаза на последствия такого поведения", – подчеркнул депутат.

Реклама

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение о возвращении России в Парламентскую Ассамблею Совета Европы ни в коем случае не означает, что в Европе смирились с тем, что не удастся найти решение так называемых "замороженных" конфликтов на европейском континенте.

"Это решение совершенно не ослабляет нашу европейскую решимость положить конец "замороженным" конфликтам", - заявил он, выступая в ПАСЕ.

В тренде Зеленский встретился в Киеве с голливудским актером Томом Крузом: что обсуждали

Макрон пояснил, что имеет в виду в данном случае кризисы, связанные "с Украиной, Грузией, Кавказом и Приднестровьем".

Как сообщали новости "Сегодня", украинская делегация отказалась ехать на осеннюю сессию ПАСЕ из-за возвращения туда России. Глава делегации Украины Елизавета Ясько отмечала, что едет в Страсбург с неофициальным визитом в качестве гостя. Глава украинской делегации прокомментировала возвращении России в ПАСЕ.

Политологи Александр Палий и Антон Кучухидзе в комментарии сайту "Сегодня" объяснили, выиграет или потеряет Украина от демарша в ПАСЕ.

Отметим, выступление Макрона в ПАСЕ – одна из тем дня. Более подробно смотрите в сюжете.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама