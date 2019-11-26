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Зеленский на пресс-конференции рассмешил президента Эстонии: видео

26 ноября, 14:13

Украинский лидер общался с прессой и в один момент привел в восторг Керсти Кальюлайд

Скриншот

Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции рассмешил эстонского лидера Керсти Кальюлайд общением с журналистами.

Так, после вступительных речей, президенты перешли к вопросам журналистов. Первый вопрос был задан украинскому лидеру. Однако эстонская журналистка достаточно долго озвучивала свой вопрос, на что Зеленский сказал: "Прошу прощения, даже не зная вашего прекрасного языка, я понял, что там очень много вопросов и понял две вещи – Трамп и Коломойский". После этого Кальюлайд сильно рассмеялась.

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В итоге ему задали вопрос о нашумевшем интервью украинского бизнесмена Игоря Коломойского, где он заявлял, что нужно примириться с Россией и она даст деньги Украине, а также слухи о том, что якобы Коломойский поддерживал Зеленского во время избирательной кампании. А второй вопрос касался скандала с прекращением военной помощи Украины по якобы указанию президента США Дональда Трампа из-за подозрений во вмешательстве Украины в выборы. Читайте подробней, что сказал Зеленский о ситуации со скандалами в США.

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Как сообщали новости "Сегодня", также Зеленский рассказал, о чем говорил с Путиным во время вчерашнего телефонного разговора. Глава государства объяснил, почему не обсуждал темы будущих "нормандских" переговоров.

Смотрите также, как встречали Зеленского в Эстонии:

Видео: president.gov.ua

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Эстония Владимир Зеленский Керсти Кальюлайд

Источник: Сегодня

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