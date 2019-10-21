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Зеленский – премьеру Японии: Благодарны за сохранение санкций против России

21 октября, 09:32

Глава государства рассчитывает, что японцы и дальше будут вкладывать в Украину

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский во время визита в Японию поблагодарил премьер-министра этой страны Синдзо Абэ за поддержку Украины – как финансовую, так и политическую.

Глава украинского государства отметил, что Япония уже помогла Украине с 2014 года на почти два миллиарда долларов.

"Благодарны за последовательную политику Японии по поддержке Украины и непризнания незаконной оккупации Крыма, сохранения санкций против России. Благодарны за финансовую помощь Украине со стороны Японии, которая с 2014 года достигла 1,8 миллиарда долларов. Эта помощь важна для поддержки наших реформ, восстановления Донбасса и поддержки внутренне перемещенных лиц. Мы заинтересованы в продолжении реализации инфраструктурных проектов при поддержке Японии. Особенно благодарны за льготный кредит в почти 1 миллиард долларов на модернизацию Бортнической станции аэрации", – заявил он.

Также Зеленский поблагодарил японские власти за решение по смягчению с 1 января 2018 года визового режима для граждан Украины.

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"Будем благодарны за продолжение рассмотрения вопроса о безвизовом режиме для украинцев, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020", – добавил президент.

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Отметим, что японский вояж Зеленского может стать первым визитом украинского президента в эту страну за последние 3,5 года: в апреле 2016-го пятый президент (2014-2019 гг.) Петр Порошенко посетил Японию с визитом.

Как сообщали новости "Сегодня", после победы на президентских выборах Зеленского Синдзо Абэ позвонил ему и поздравил. В своем обращении глава японского правительства выразил надежду, что под руководством нового главы государства Украина продолжит путь реформ и обеспечит единство народа, что, в свою очередь, быстро принесет стабильность и процветание всей стране. Абэ также выразил личную готовность активно поддерживать усилия украинской власти по осуществлению реформ и желание тесно сотрудничать с Зеленским в вопросах развития двусторонних отношений и решения различных задач глобального масштаба.

Недавно Зеленский был с визитом в Латвии. Смотрите подробней в сюжете "Сегодня":

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Япония визит Владимир Зеленский Синдзо Абэ

Источник: Сегодня

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