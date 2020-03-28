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  1. Новости политики

Зеленский анонсировал изменения в Кабмине

28 марта, 01:10

Елена Кузьмич

«Есть такой вопрос, он обсуждается, по ряду причин, и связанных с различными факторами», - заявил Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существуют кадровые вопросы по Кабинету министров. Правда, 27 марта на заседании фракции "Слуга народа" они не обсуждались.

"Сегодня мы не говорили об этом. Есть такой вопрос, он обсуждается, по ряду причин, и связанных с различными факторами", – рассказал он журналистам после заседания фракции.

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Зеленский указал, что по кадровым решениям информация будет известна в субботу или воскресенье.

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Ранее сообщалось, что правительство сменило временного руководителя Министерства образования и науки Юрия Полюховича на Любомиру Мандзий. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров.

Также ранее мы писали о том, что Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту возможной служебной халатности должностных лиц правительства Алексея Гончарука. Речь идет об игнорировании тогдашними чиновниками запрета на экспорт медицинских товаров, которые необходимы для борьбы с коронавирусом в Украине.

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правительство Украина Владимир Зеленский кадровые перестановки

Источник: Интерфакс-Украина

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