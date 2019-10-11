Зеленский анонсировал назначение посла Украины в США

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в скором времени будет назначен посол Украины в Соединенных Штатах Америки.

"Человек выбран. Человек опытный. Человек дипломат. Думаю, что в ближайшее время назначим", – сказал Зеленский в ходе пресс-марафона в Киеве.

Ранее экс-посол Украины в США Валерий Чалый прокомментировал свою работу в течение четырех лет, поблагодарил украинцев и американский народ за неравнодушие в развитии отношений между странами. Об этом он написал на своей странице в Facebook и прикрепил соответствующее видео.

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"Завершаю свою четырехлетнюю каденцию в качестве посла Украины в США. Достаточный срок, чтобы послужить народу Украины и продемонстрировать достойный результат на важном внешнеполитическом направлении", – написал дипломат.

Экс-посол считает, что впереди много работы и нужно постараться, чтобы сделать необратимым "тот исторический евроатлантический путь, который мы выбрали и за который украинцы заплатили огромную цену – тысячи жизней наших Героев".

Напомним, кроме посла США президент Украины Владимир Зеленский уволил еще десять дипломатов. Некоторые из уволенных украинских послов работали на два-три государства.

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