Зеленский анонсировал представление стратегии по реинтеграции Донбасса и Крыма

/ Фото: president.gov.ua

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Сегодня будет представлена государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма. Об этом заявил на Инвестиционном форуме в Мариуполе президент Владимир Зеленский.

По его словам, эта стратегия будет сегодня презентована, но она подлежит широкому обсуждению.

"После пяти лет войны, должна быть, наконец, появится государственная стратегию безопасности реинтграции Донбасса и Крыма. Ее составляющие будут презентованы сегодня", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что это лишь видение его команды, поэтому эта стратегию будет вынесена на широкое обсуждение. Чтобы это сработало, и реинтеграция была успешной, должны быть осуществлены четыре обязательные составляющие.

"Первое – прозрачность и публичность. Государства должно не только объяснять свои шаги, она должны найти правильные пути вместе с общественностью, инициировать масштабный национальный диалог", – сказал Зеленский и добавил, что на первый план должны быть поставлены интересы граждан Украины.

"Вторая составляющая государственно стратегии – это консенсус. Украинскому обществу нужно договориться между собой, потому что в середине страны существуют абсолютно разные видения возвращения Донбасса и Крыма. Большинство уверены, что они (оккупированные территории – ред.) должны вернуться в Украину. Да, но как именно? Тут общество разделено. По данным социологии, 21% выступает за продолжение боевых действий до победы, 20% – за экономическую блокаду, 22% – за переговоры про особый статус, 80% – за прекращение огня. Единого решения, которое удовлетворит всех, никогда не будет".

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"Третья составляющая стратегии – это реализм. Ошибочно думать, что мы быстро и легко вернем Крым военными путем. Следует осознать, что уже завтра на Донбассе люди не заговорят сразу на украинском языке. мы не должны тешить себя всеми этими иллюзиями. должны быть реалистами и не бояться правды, какой бы она горькой иногда не была. И наш подход к реинтеграции Донбасса и Крыма должен быть взвешенным и, самое главное, прагматичным".

"Четвертая составляющая – имплементация, способность государства воплощать стратегии в жизнь, реальные шаги и реальные результаты".

Как сообщали новости "Сегодня", в сентябре Кабмин одобрил стратегию информационной реинтеграции Крыма. Согласно документу, главным координатором будет Министерство информполитики. По словам советника министра информационной политики Юлии Каздобиной, принятие этого документа является важным сигналом, в частности, для жителей полуострова, о том, "что Украина помнит о них".

Смотрите также видео о том, что Зеленский говорил ситуации с Крымом:

Все подробности в спецтеме Инвестиционный форум в Мариуполе

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