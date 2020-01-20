Зеленский анонсировал свой визит в Израиль

Президент считает справедливым, чтобы он мог выступить на Мировом форуме Холокоста

/ Фото: Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский будет присутствовать на мероприятиях под названием Мировой форум Холокоста 22-23 января в Иерусалиме, посвященных 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Освенцим.

В интервью The Times of Israel он отметил, что планировал посещение этого мероприятия, однако отложил окончательное подтверждение, потому что ему нужно было быть уверенным, что сначала будут рассмотрены все вопросы, связанные с возвращением Ираном в Украину тел украинских граждан, погибших в сбитом иранскими военными 8 января украинском самолете.

Зеленский также считает, что было бы справедливо предложить президенту Украины выступить на этом мероприятии. "Имеющаяся у нас статистическая информация показывает, что каждый четвертый из евреев, погибших в Холокосте, был украинцем. Я знаю, что у израильской стороны другой формат; нас не пригласили выступать. Но в любом случае, я буду присутствовать на этой церемонии", – указал он.

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Зеленский напомнил о планах начать строительство в 2020 году в Бабьем Яру мемориала для убитых там нацистами евреев. "Это большой проект, который включает в себя исторический музей, где будет рассказана вся история о 150 тысячах евреев, казненных в Бабьем Яру", – сказал он.

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Напомним, что 29 сентября в Украине прошел День памяти жертв Бабьего Яра – десятков тысяч евреев, ромов, караимов, советских военнослужащих и участников украинского освободительного движения, которых нацисты расстреляли, захватив Киев. По этому поводу Зеленский сделал заявление и посетил Бабий Яр.

Кроме того, в этот день от кинотеатра "Киевская Русь" на столичной Лукьяновке до "Меноры" до Бабьего Яра прошел Марш памяти.

"Сегодня" сообщали, что президент побывал в Бабьем Яру и в августе – к визиту в Киев премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в мемориале была организована траурная церемония.

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