Зеленский анонсировал важный закон для выпускников школ из Донбасса и Крыма

Глава государства считает, что Украина должна бороться за молодежь на временно оккупированных территориях

Президент Владимир Зеленский подаст в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в закон "О высшем образовании", которым предлагается отменить обязательное внешнее независимое оценивание (ВНО) для выпускников школ с оккупированных территорий, сообщает Офис главы государства.

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Отмечается, что таким образом хотят максимального упростить поступления в учреждения высшего образования выпускникам школ с Донбасса и Крыма. Изменения будут предусматривать, что дети с оккупированных территорий смогут поступать в высшие учебные заведения Украины без внешнего независимого оценивания и будут иметь возможность поступить во все вузы Украины, а не по ограниченному отдельному списку, как это происходит сейчас.

Кроме того, все желающие из ОРДЛО будут обучаться в украинских вузах бесплатно, через государственный заказ в пределах квот. В настоящее время такая норма действует только для выпускников из аннексированного Крыма и Севастополя.

"Это – часть нашей государственной политики. Мы боремся за молодежь на тех территориях, мы хотим максимально поощрить таких выпускников переезжать в Украину, поступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования", – сказал Зеленский.

Ранее мы писали, что школьники Донбасса дистанционно учатся в украинских школах, а т.н. "дипломы ДНР" получают как сувениры. Если в первые годы войны такую форму использовали лишь выпускники для получения аттестатов, то теперь ряды таких школьников пополнили и ученики помладше.

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Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский одобрил добровольное ВНО для школьников и отмену госаттестации, подписав соответствующий закон. В этом году выпускники школ сами смогут выбрать, какое оценивание им пройти.

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