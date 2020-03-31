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  1. Новости политики

Зеленский анонсировал запуск проекта Всеукраинская школа онлайн: что это значит

31 марта, 14:52

Сергей Мартынец

40 педагогов из Киева на время карантина фактически станут учителями для всей Украины

В Украине с 6 апреля стартует Всеукраинская школа онлайн для учеников с 5-го по 11-й классы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, опубликовав соответствующее видео в Facebook.

"Задачей государства – обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям. С этой целью в понедельник, 6 апреля, стартует проект Всеукраинская школа онлайн", – сказал глав государства.

В рамках проекта 40 педагогов из Киева на время карантина фактически станут учителями для всей Украины. Школьники с пятого по одиннадцатый класс смогут дистанционно изучать 11 предметов по сбалансированной программу Минобразования

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Уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube, а также по некоторым украинским телеканалам. Подробней смотрите н видео:

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Видео: president.gov.ua

Как сообщали новости "Сегодня", Министерство образования и науки уже отменило госаттестацию для 4-х и 9-х классов и готово отложить внешнее оценивание на конец лета. В таком случае вступительная кампания в вузы может затянуться до середины октября.

Ранее мы писали, что государство запретило "выгонять" педагогов в пустующие учебные заведения и навязывать им отпуска.

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школа Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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