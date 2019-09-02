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Зеленский: Боевики демонтировали свой блокпост в Станице Луганской

2 сентября, 12:50

Глава государства отметил позитивный сдвиг в вопросе строительства моста

/ Фото: president.gov.ua

Украинская сторона готова начать восстановление моста в Станице Луганской, поскольку боевики уже демонтировали свой блокпост в этом районе. Об этом заявил на совещании с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и силовых структур президент Владимир Зеленский.

Он поздравил группу украинских переговорщиков, которые смогли добиться результата.

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"Есть победы и достижения: демонтировали наконец на оккупированной части Станицы Луганской блокпост. Я поздравляю нашу группу, которая занималась этим стратегическим, приоритетным вопросом, и начинаем строить мост в Станице Луганской", – заявил Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик заявлял, что на ремонт моста в Станице Луганской на линии разграничения в Луганской области понадобится несколько месяцев.

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich

24 августа стало известно, что Украина начала демонтаж укреплений в Станице Луганской. Ход работ зафиксировали прибывшие на участок представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

29 августа состоялась видеоконференция Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, на которой обсуждалось начало ремонта моста в Станице Луганской в Луганской области. Украинская сторона заявила, что оккупанты продолжают нарушать взятые на себя обязательства. Читайте подробней об итогах онлайн-переговоров Трехсторонней группы.

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мост Зеленский блокпост Станица Луганская

Источник: УНИАН

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