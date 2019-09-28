Зеленский ценит вклад Меркель в урегулирование ситуации на Донбассе – посол Украины в ФРГ

В Берлине считают, что ответственность за скандал лежит на Вашингтоне

/ Фото: president.gov.ua

Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заверил, что президент Украины Владимир Зеленский ценит вклад канцлера Германии Ангелы Меркель в урегулирование ситуации на Донбассе.

"Президент Зеленский высоко ценит огромный личный вклад канцлера", — утверждал дипломат в комментарии изданию Der Spiegel.

Как пишет издание, несмотря на недовольство Зеленским, в Берлине считают, что ответственность за скандал лежит на Вашингтоне. Председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Рёттген заявил, что стенограмма разговора показывает, как Трамп использует свою власть "для продвижения личных интересов, предвыборных интересов, а также против Германии и Европы".

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"Европейцы предоставили Украине средства в двузначном миллиардном размере и приняли санкционную программу против России, чего не было даже во время холодной войны", — указал Рёттген.

Как сообщали новости "Сегодня", в разговоре с Трампом Зеленский раскритиковал Меркель и Макрона. Американский президент сказал, что ЕС в лице Франции и Германии могли бы больше делать для Украины, на что украинский лидер ответил абсолютным согласием. Он также отметил, что США в вопросе санкций делают намного больше, чем ЕС.

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"Вы абсолютно правы – не на 100%, а на 1000%. Могу сказать вам следующее: я говорил с Ангелой Меркель, виделся с ней. Я также встретился и говорил с Макроном и сказал им, что они не делают столько, сколько следовало бы касательно санкций. Они не применяют санкции. Они недостаточно делают для Украины", – сказал Зеленский.

В свою очередь у Меркель отреагировали на критику Зеленского в адрес Германии. Издание Die Zeit, ссылаясь на заявление правительства ФРГ, отмечает, что официальный Берлин озвучил объемы помощи Украине: после Революции достоинства в 2014 году правительство Германии выделило Украине 1,4 млрд евро в виде грантов и займов.

Кроме того, на стенограмму разговора Зеленского и Трампа отреагировали и в ЕС. Пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам Майя Косьянчич заявила, что поддержка европейских стран для Украины "беспрецедентная". Она отметила, что за 5 лет ЕС собрал для Украины самый большой в истории блока пакет поддержки.

Видео: Reuters

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