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Зеленский дал "Героя Украины" бойцу ВСУ посмертно за героический поступок

28 июня, 13:39

Глава государства также присвоили различные награды еще 40 бойцам, 11 из которых – посмертно

Фото: Минобороны Украины

Президент Владимир Зеленский сегодня уже дал гражданство Украины добровольцам-легионерам, а теперь наградил других украинских военных, не которых из них посмертно. Глава государства подписал указ о присвоении звания "Герой Украины" старшему солдату Андрею Волосу, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Золотая звезда присвоена бойцы посмертно за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Андрей Волос в разное время в 2015-2017 годах выполнял боевые задачи в рамках антитеррористической операции, а в 2018-м – Операции объединенных сил. Ровно год назад, 28 июня 2018-го, вблизи населенного пункта Южное Донецкой области он вместе с сослуживцами пытался эвакуировать раненого офицера. Во время эвакуации Волос получил ранение в результате снайперского выстрела и по пути в госпиталь скончался.

Кроме того, следующим указом Зеленский отметил государственными наградами военнослужащих, проявивших личное мужество и совершивших самоотверженные действия, защищая Украину: орденами "За мужество" II и III степеней, медалями "За воинскую службу Украине" и "Защитнику отечества" награждены 40 бойцов, 11 из них – посмертно.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале мая пятый президент (2014-2019 гг.) Петр Порошенко дал "Героя Украины" генералу-пограничнику Игорь Момоту. Украинский офицер погиб летом 2014-го после обстрела украинских позиций российскими "Градами".

А тем временем смотрите видеопоздравление Зеленского с Днем Конституции, в котором он запустил любопытный флешмоб и тонко "потроллил" народных депутатов:


Видео: Facebook

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Тег Зеленский, ВСУ, боец , Герой Украины

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Сегодня

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