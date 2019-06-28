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Зеленский дал гражданство Украины добровольцам-легионерам, воевавшим на Донбассе

28 июня, 12:37

Украинский паспорт получили 14 бойцов-иностранцев – стали известный их имена

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство добровольцам-иностранцам, воевавших за Украину на Донбассе против агрессора. Глава государства подписал соответствующий указ.

Так, согласно указу, украинский паспорт получили 14 добровольцев-легионеров: Дмитрий Белогорцев, Давид Гачечиладзе, Абдула Джалила, Тачи Джафаров, Рудольф Егоренко, Тенгиз Занадзе, Гиорги Кахниашвили, Валерий Колот, Мераб Концелидзе, Мамука Музашвили, Юрий Савилов, Леван Хуцишвили, Арсланбек Каримов и Юлий Толоп.

В то же время Зеленский отметил, что это только начало и следующие будут приняты в украинское гражданство после поступления материалов от Миграционной службы и их рассмотрения в установленном порядке.

Он также подчеркнул, что отныне со стороны президента не будет искусственного торможения или затягивания этого процесса, как это было в прошлые годы.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале июня Верховная Рада упростила предоставление гражданства "легионерам", воюющим на Донбассе. Добровольцы-иностранцы, воюющие за Украину на Донбассе, смогут также получить и вид на жительство.

Напомним, еще в 2015 году Верховная Рада приняла закон, согласно которому иностранцы и лица без гражданства отныне смогут служить в ВСУ. По разным данным, на Донбассе на стороне ВСУ воюют порядка тысячи граждан других стран. Но теперь они официально получат право заключить контракт и служить на должностях рядового, сержантского и старшинского составов. Мы объясняли, к чему приведет легализация иностранцев в рядах ВСУ.

А тем временем смотрите видеопоздравление Зеленского с Днем Конституции, в котором он запустил любопытный флешмоб и тонко "потроллил" народных депутатов:


Видео: Facebook

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Тег указ, иностранцы, Зеленский, гражданство, добровольцы

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