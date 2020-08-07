Зеленский дал ответ на петицию о Киево-Печерской лавре

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о том, чтобы оставить пользование Киево-Печерской лаврой за Украинской православной церковью Московского патриархата (УПЦ МП), решение по которой было принято правительством еще в 2013 году.

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Об этом говорится на сайте президента.

Данной петицией президента просили оставить лавру в собственности УПЦ МП, а также отклонить ранее зарегистрированную петицию № 22/092966-эп, которой предлагалось прекратить использование Киево-Печерской лавры Украинской православной церковью Московского патриархата путем расторжения договора аренды и передать лавру в пользование Православной церкви Украины.

В своем ответе Зеленский напомнил, что именно Кабинет министров, согласно Конституции, осуществляет управление объектами государственной собственности.

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"Распоряжением Кабинета министров Украины от 11 июля 2013 года № 519-р здания и сооружения по ул. Лаврской, 11 и по ул. Лаврской, 15 в г. Киеве согласно определенному перечню передано в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (мужской монастырь) Украинской православной церкви", – заявил президент.

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Как сообщали новости "Сегодня", в конце мая Киево-Печерская лавра открылась после карантина. С 22 марта там службы проходили в закрытом режиме без участия прихожан – в режиме онлайн-трансляции. Информация о вспышке коронавируса в лавре появилась 5 апреля, тогда же произошло закрытие на карантин.

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