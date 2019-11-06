Зеленский дал совет новому руководителю Харьковской области

Сам чиновник рассказал о своих планах на новой должности и назвал три главных приоритета

Кучер (первый слева), Тимошенко и Зеленский. Скриншот

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Президент Владимир Зеленский после представления нового руководителя Харьковской области посоветовал Алексею Кучеру выйти на улицу и услышать людей. Об этом он сказал в ходе рабочего совещания по проблемным вопросам деятельности "Укроборонпрома".

"Хотел бы вам от себя посоветовать, если вы хотите понять основные проблемы Харьковской области, – просто выйдите на улицу и услышьте, о чем говорят люди. Это просто совет. Увидите состояние всех тех предприятий ("Укроборонпрома", их в Харьковской области 12 – ред.), о которых мы говорили. Также люди кричат – помогите с Барабашово (рынок в Харькове), много людей там могут потерять свою работу. И то, что с мая месяца нет горячей воды", – сказал глава государства.

В свою очередь новоназначенный чиновник поблагодарил президента за совет и согласился, что "действительно важно общаться с людьми". Глава ОГА также поделился планами на будущее.

"Я настроен на серьезную работу. Все приоритетные задачи, которые будут мной подняты, они будут озвучены немного позже, когда будет проведен аудит – мы будем понимать, что происходило, как происходило и что дальше делать", – сказал Кучер.

Он отметил три главных направления своей работы – инвестиции в область, экология, в частности сохранение лесов, и борьба с коррупцией.

Как сообщали новости "Сегодня", президент по прибытию в Харьковскую область посетил некоторые предприятия, входящие в состав "Укроборонпрома" и был неприятно удивлен. Так, например, оказалось, что "Завод имени Малышева" с 2009 году выпустил для ВСУ только один танк.

Видео: president.gov.ua

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