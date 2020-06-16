Зеленский дал своему советнику высокую должность в СНБО

Президент Владимир Зеленский дал своему советнику Руслану Демченко новую должность в Совете национальной безопасности и обороны, сообщает Офис главы государства.

Так, сначала президент подписал указ об освобождении Демченко от должности своего советника, а вторым указом назначил его в СНБО.

"Назначить Демченко Руслана Михайловича первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", – говорится в указе.

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Как известно, Демченко с 17 февраля по 17 декабря 2010 года был заместителем министра иностранных дел, а с 17 декабря 2010 года по 5 марта 2014 года – первым заместителем министра иностранных дел. С сентября 2014 года Демченко был советником пятого президента Украины Петра Порошенко. Потом оказался и у Зеленского.

Отметим, что в марте произошел скандал с одним знакомым президента. Советника секретаря СНБО Сергея Сивохо уволили после его скандальных заявлений – он уже с 24 марта не выполнял свои обязанности. После этого Сергей Сивохо прокомментировал свое увольнение из СНБО.

Также мы писали, как в Киеве после презентации Национальной платформы примирения с Донбассом людей возмутило высказывание Сивохо о "внутреннем конфликте на Донбассе". Такую позицию регулярно пытается навязывать Москва и Украине, и мировому сообществу. На презентации присутствовали журналисты и члены "Нацкорпуса". После словесных перепалок тогда еще советника секретаря СНБО толкнули, и он упал.

Сивохо толкнули после презентации

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