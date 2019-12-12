Зеленский даст важный брифинг по делу об убийстве Шеремета

Глава государства последний раз собирал брифинг по Шеремету в июле

/ Фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский выступит перед журналистами на брифинге относительно дела по убийству журналиста Павла Шеремета.

Начало брифинга запланировано на 16:30 в здании Министерства внутренних дел. Сайт "Сегодня" будет вести онлайн-трансляцию.

Как заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter, Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета.

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"Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела. Спасибо за службу", – написал он.

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Как сообщали новости "Сегодня", в июле Зеленский сделал заявление по расследованию убийства Шеремета. Он призвал не слишком давить на сотрудников уголовного розыска и пообещал обязательно найти преступников.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах. В сентябре 2017 года появилась информация, что Главное следственное управление Национальной полиции Украины засекретило все судебные решения по делу об убийстве Шеремета ради защиты жизни лиц, принимающих участие в соответствующем уголовном производстве.

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