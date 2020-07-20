Зеленский добавил украинскому послу в США еще стран: какие государства в списке

Год назад Зеленский уволил Ельченко с поста посла Украины в Ямайке

Президент Украины Владимир Зеленский назначил посла Украины в США Владимира Ельченко Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Антигуа и Барбуда и Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Ямайке по совместительству.

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Об этом говорится в соответствующем указе под номером 288/2020 от 20 июля, который опубликован на сайте главы государства поздно вечером в понедельник.

"Назначить Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в США Ельченко Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Антигуа и Барбуда и Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Ямайке по совместительству", – сказано в тексте указа.

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Напомним, что ранее глава украинского государства Владимир Зеленский 19 декабря уволил Ельченко с поста постоянного представителя Украины при ООН и посла Украины в Ямайке и назначил его послом Украины в США. Добавим, что в июле 2019 года президент Владимир Зеленский уволил посла США и еще 10 дипломатов. Некоторые из уволенных украинских послов работали на два или три государства.

Ранее Украина отменила визы с Антигуа и Барбуда.

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