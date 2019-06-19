Зеленский добился в Париже и Берлине поставленных целей – эксперт

Встреча украинского президента с лидерами Франции и Германии была необходима, говорит Фесенко

Фото: REUTERS/Philippe Wojazer.

Визит президента Украины Владимира Зеленского во Францию и Германию имел две основные цели, и они были достигнуты.

Об этом председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

"Цели были абсолютно простые. Первая – личное знакомство. С Макроном украинский президент встречался, но все равно Зеленскому было важно упрочить первое впечатление. А Макрону посмотреть, как человек держится в новом статусе. С Меркель же Зеленский был знаком лишь заочно, а учитывая важность Германии для Украины, налаживание в кратчайшие сроки близких контактов с руководством этой страны было просто необходимо", – сказал политолог.

Вторая цель, по словам Фесенко – перезапуск Нормандского формата - также была достигнута.

"Как минимум, процесс сдвинулся с мертвой точки, – отмечает политический эксперт. – Пока что переговоры идут в традиционном режиме – отдельно с Украиной, отдельно с Путиным. С Путиным европейские лидеры говорили по телефону еще в мае, к нам приезжали министры иностранных дел Германии и Франции. Теперь вот достигнута договоренность о встрече внешнеполитических советников 12 июля".

По мнению Фесенко, встреча глав государств нормандской четверки состоится, скорей всего, уже осенью.

"И думаю, там будет обсуждаться не только вопрос Донбасса, но и вопрос газа. Думаю, эти вопросы будут взаимосвязаны – транзит российского газа, новые газовые соглашения и прекращение войны на востоке Украины", – сказал Фесенко.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Эммануэль Макрон пообещал, что Франция будет поддерживать Украину во внедрении реформ, установлении мира на Донбассе, а также в переговорах с Россией.

После встречи лидеров двух стран Зеленский заявил о неготовности Киева к переговорам с боевиками ОРДЛО и намерениях продолжать действовать в минском формате.

Также, как сообщали новости "Сегодня", глава немецкого правительства рассказала на пресс-конференции, что переговоры в "нормандском формате" пройдут 12 июля на уровне политических советников, и Германия готова приложить все усилия для урегулирования ситуации на Донбассе. Кроме того, она отметила более решительный настрой Киева в "минском процессе". Также Меркель назвала условия для отмены санкций против России.

В свою очередь президент Украины предложил западным политикам, которые призывают к снятию санкций с России, посетить Донбасс и Крым, чтобы увидеть, что натворили там россияне. Отдельно Зеленский и Меркель отметили роль "Северного потока – 2", но в этом вопросе, как оказалось, их мнения расходятся.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский добился в Париже и Берлине поставленных целей – эксперт". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"